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15:27, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение об удержании выплаты с российских солдат оказалось фейком

Сообщение об удержании выплаты с находящихся на СВО бойцов оказалось фейком

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В мессенджерах и социальных сетях появилась фотография сообщения о том, что с участников специальной военной операции (СВО) будет удержана сумма единовременной выплаты (195 тысяч рублей) за дисциплинарные нарушения. Ознакомиться и скачать выписку из приказа Минобороны получателям предлагают якобы в официальном Telegram-канале «Server МО РФ».

Российское оборонное ведомство имеет один официальный Telegram-канал — «Минобороны России». Сообщений о том, что с военнослужащих, нарушивших дисциплину, удержат выплату, в нем нет.

Условия получения единовременной выплаты прописаны в официальных документах. Денежная сумма выдается на основе заявления военнослужащего и может быть возвращена в том случае, если человек нарушил условия контракта, например, не отслужил положенный срок. При этом, в расчет берется именно та часть средств, которая остается «не отработанной».

Если же солдат нарушает дисциплину и подлежит увольнению, то в СМС-сообщении его не оповещают. Соответствующий рапорт подает командир воинской части. Это прописано в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».

Информация об удержании единовременной выплаты с участников СВО не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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