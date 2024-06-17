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07:54, 17 июня 2024Культура

Уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына

Уехавший в США продюсер «Ласкового мая» Разин забросил могилу 16-летнего сына

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, переехавший в США два года назад, не ухаживает за могилой своего сына. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что захоронение на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Саша, выглядит заброшенным. В память о ребенке Разин начал строить мемориальный комплекс, однако он «выглядит практически достроенным снаружи, но внутри — навалены деревянные доски и холсты».

За семь лет скульпторы и художники возвели часовню, отделанную мрамором и увенчанную золотыми куполами. Однако сейчас стройка приостановлена.

Сына Андрея Разина не стало в марте 2017 года. Причиной стал сердечный приступ.

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      Марина Совина
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