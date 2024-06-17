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11:32, 17 июня 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над Россией

Минобороны: украинский дрон сбили над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Дрон был засечен дежурными средствами противовоздушной обороны и уничтожен около 11:00 мск.

В военном ведомстве подчеркнули, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие БПЛА способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели. Достигнув ее, дрон пикирует на объект, после чего происходит детонация закрепленного на нем заряда.

Ранее 17 июня беспилотники совершили еще одну атаку по Белгородской области. Местные власти сообщили, что с дронов были сброшены боеприпасы, в результате чего был поврежден многоквартирный дом и четыре автомобиля.

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      Алан Босиков
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