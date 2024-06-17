В Чехии взрыв на полигоне ранил девять военнослужащих

Lidovky: в Чехии ранило девять военнослужащих при взрыве на полигоне

В Чехии в результате взрыва на полигоне ранило девять военнослужащих. Об этом заявил представитель больницы в городе Оломоуц Адам Фритшер, передает портал lidovky.cz.

«На данный момент у нас есть информация о девяти пострадавших. Четверо будут доставлены к нам — двое самолетом, двое на машине скорой помощи, еще четверо — в военный госпиталь Оломоуца, а одному оказали помощь сразу на месте», — рассказал представитель больницы.

Фритшер также отказался давать комментарии о состоянии пострадавших и характере полученных ран.

Ранее стало известно, что на военном полигоне Либава в Чехии произошел взрыв боеприпасов. Известно, что с 2022 года там проходили подготовку солдаты Вооруженных сил Украины. Учебная миссия была общеевропейской, но также отвечала чешским интересам национальной обороны.