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19:42, 17 июня 2024Россия

В Госдуме оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боевую готовность

Депутат Затулин: НАТО идет на эскалацию, прикрываясь мирными конференциями

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

НАТО идет на эскалацию, рассчитывая прикрыть свои намерения мирными конференциями. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат оценил последнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о потенциальном приведении ядерного оружия военного блока в полную боеготовность. Он подчеркнул, что подобные слова противоречат организации Западом «мирных саммитов» по Украине.

«В том документе, который был согласован только что в Швейцарии, они записали, что угрозы ядерным оружием недопустимы, включив пункт, который говорит о Запорожской АЭС. То есть намекая на то, что эти угрозы и проблемы возникают исключительно от России. Сами же, как следует из заявления Столтенберга, не теряют зря времени и думают над приведением ядерных сил в боевую готовность», — прокомментировал Затулин итоги швейцарской встречи по Украине.

В заключение парламентарий добавил, что в данный момент именно НАТО занимается эскалацией украинского конфликта, прикрываясь при этом мирными конференциями.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Берне Владимир Хохлов сообщил, что власти Швейцарии не стали связываться с руководством России после «мирного саммита» по Украине 15-16 июня.

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      Наталья Анисеева
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