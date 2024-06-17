Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 17 июня 2024Бывший СССР

В Грузии раскрыли подробности санкций со стороны США

Премьер Кобахидзе: грузинские депутаты не получали уведомления о санкциях США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», поддержавшие закон об иноагентах, не получали уведомлений о том, что против них введены санкции США, в том числе визовые ограничения. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты Америки ввели так называемые визовые ограничения. (...) Эти визовые ограничения были введены на самом деле без указания фамилий. Мы перепроверили, по сей день ни один депутат не получал уведомления о введении визового ограничения», — сказал он.

6 июня Вашингтон ввел визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. В списке попавших под рестрикции оказались члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.

Впоследствии премьер республики назвал введенные против грузинских властей санкции оскорбительными. Он заявил, что они не соответствуют духу партнерства, и выразил надежду на то, что США пересмотрят свое решение.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Имеем дело с серьезной аварией». На военном полигоне в Чехии произошел взрыв, есть пострадавшие

      Третья ракетка мира из Белоруссии пропустит Олимпиаду-2024

      Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

      Партия Пашиняна отказалась рассматривать отставку правительства

      Володин назвал причину экономических проблем Европы

      Назван самый популярный у россиян крепкий алкоголь

      Россияне объяснили желание работать в офисе

      Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

      Россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос

      Китайцы бросились покупать палатки и косметику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше