В Грузии раскрыли подробности санкций со стороны США

Премьер Кобахидзе: грузинские депутаты не получали уведомления о санкциях США

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», поддержавшие закон об иноагентах, не получали уведомлений о том, что против них введены санкции США, в том числе визовые ограничения. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты Америки ввели так называемые визовые ограничения. (...) Эти визовые ограничения были введены на самом деле без указания фамилий. Мы перепроверили, по сей день ни один депутат не получал уведомления о введении визового ограничения», — сказал он.

6 июня Вашингтон ввел визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. В списке попавших под рестрикции оказались члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.

Впоследствии премьер республики назвал введенные против грузинских властей санкции оскорбительными. Он заявил, что они не соответствуют духу партнерства, и выразил надежду на то, что США пересмотрят свое решение.

