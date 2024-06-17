Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 17 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали об учениях российских морпехов

Сальдо: российские морпехи провели учения на черноморском побережье

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Российская морская пехота Северного флота из группировки войск «Днепр» провела учения по форсированию речной преграды на черноморском побережье. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближенных к обстановке в дельте Днепра на Херсонском направлении», — написал он.

По словам губернатора, морпехов ожидает специфическая местность предстоящих боевых действий, отличающаяся большим количеством узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом он отметил, что каждый боец несет на себе снаряжение весом около 30 килограммов, что требует от них особой подготовки.

В мае стало известно, что морская пехота уничтожила укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Сообщается, что удары по позициям украинских военных на херсонском направлении нанес расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

      В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Кредиторы отказались списать долги Украины по облигациям

      Известный ведущий попал в аварию и показал огромный синяк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше