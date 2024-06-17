В Херсонской области рассказали об учениях российских морпехов

Сальдо: российские морпехи провели учения на черноморском побережье

Российская морская пехота Северного флота из группировки войск «Днепр» провела учения по форсированию речной преграды на черноморском побережье. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближенных к обстановке в дельте Днепра на Херсонском направлении», — написал он.

По словам губернатора, морпехов ожидает специфическая местность предстоящих боевых действий, отличающаяся большим количеством узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом он отметил, что каждый боец несет на себе снаряжение весом около 30 килограммов, что требует от них особой подготовки.

В мае стало известно, что морская пехота уничтожила укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Сообщается, что удары по позициям украинских военных на херсонском направлении нанес расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30.