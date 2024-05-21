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06:56, 21 мая 2024Россия

Морпехи ударили по лодкам и позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи Севфлота ударили по лодкам и позициям ВСУ на правом берегу Днепра
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Морская пехота Северного флота уничтожила укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Удары по ВСУ на херсонском направлении нанес расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30. После поражения намеченных целей расчет оперативно замаскировал орудие и переместился в укрытие.

В зоне СВО артиллеристы-морпехи работают круглосуточно. Им нужно несколько минут с момента расчета установок цели до нанесения огневого поражения.

Ранее Минобороны сообщало, что морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывают действия по высадке десанта и форсированию водных преград на территории Херсонской области. Особое внимание в ходе маневров уделялось взаимодействию экипажа, поскольку военным придется бдительно оценивать окружающую обстановку — боевые действия будут проходить в темноте.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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