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08:52, 17 июня 2024Мир

В Израиле сообщили о недовольстве Нетаньяху из-за тактических пауз в Газе

Times of Israel: Нетаньяху осудил тактические паузы в Газе, но не отменил их

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ежедневных тактических паузах в секторе Газа, однако не отменил их. О недовольстве премьера пишет Times of Israel со ссылкой на источники из числа израильских чиновников.

В беседе с изданием дипломатический источник заявил, что после объявления военных о введении тактических пауз Нетаньяху связался с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и «дал ясно понять, что это для него неприемлемо».

При этом, по словам анонимного дипломата, «после расследования премьер-министру сообщили, что в политике ЦАХАЛа не произошло никаких изменений». Затем в израильской армии заявили, что решение о тактических паузах соответствует указаниям Нетаньяху об увеличении потока гуманитарной помощи в Газу и обеспечении безопасного прохода для конвоев.

16 июня в ЦАХАЛ заявили, что будут ежедневно вводить тактическую паузу в боевых действиях в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Военные также обязались сообщать о продолжении наступления.

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      Елизавета Мытарева
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