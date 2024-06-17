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20:23, 17 июня 2024Бывший СССР

В Киеве указали на катастрофические последствия отказа Украины от переговоров

Бондаренко указал на катастрофические последствия отказа Украины от переговоров

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пока Киев отказывается от переговоров, выставляя нереалистичные условия для начала процесса мирного регулирования, Россия берет под контроль все больше украинской территории. На катастрофические последствия отказа Украины от переговоров с Москвой указал украинский политолог Константин Бондаренко, пишет ТАСС.

«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок», — заявил эксперт.

Он назвал такую стратегию весьма эффективной и отметил, что Москва уже решила важнейшую стратегическую задачу этого конфликта — обеспечила себе сухопутный коридор в Крым.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин назвал два условия прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь, после того как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Глеб Палехов
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