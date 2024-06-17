В Крыму раскритиковали требование вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Мурадов: за требованием вернуть Запорожскую АЭС торчат уши Запада

За требованием участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины «торчат уши» и выгода Запада. Так считает постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«За требованием по передаче Украине ЗАЭС торчат уши Запада. Атомные электростанции российским ударам не подвергаются. По Запорожской АЭС бьет ВСУ», — напомнил Мурадов.

По его словам, за данным требованием усматривается угроза активизации украинских обстрелов ЗАЭС для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением. При этом прямой интерес Запада просматривается и в тезисе о необходимости обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 78 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

В коммюнике присутствуют пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее в Госдуме рассказали, что западным странам, подписавшим совместное коммюнике на конференции в Швейцарии, не стоит спекулировать статусом Запорожской атомной энергостанции.