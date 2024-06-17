В ЛНР рассказали о десятках неудачных попыток ВСУ войти на территорию республики

Марочко: ВС России отбили более 50 попыток ВСУ войти на территорию республики

Вооруженные силы (ВС) России отбили десятки неудачных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти на территорию Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал об атаках ВСУ с целью проникнуть на территорию ЛНР. По его информации, с 8 по 14 июня 2024 года подразделения группировки «Север» ВС России отбили 45 контратак украинских войск.

«По три отразили группировки "Запад" и "Юг"», — добавил эксперт. Он рассказал, что ВСУ предприняли более 50 попыток наступления, а суммарные потери составили 8,9 тысячи человек.

Ранее Марочко заявил о бегстве ВСУ под Ямполем. По его словам, украинские военные бежали с позиций у населенного пункта, забрав с собой технику.