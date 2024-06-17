В МВД прокомментировали проблемы россиян с загранпаспортами

МВД: проблемы с загранпаспортами у россиян не носят массовый характер

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале прокомментировала проблемы у россиян с заграничными паспортами при выезде за границу.

Она пояснила, что затруднения могут быть связаны с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа, они не носят массовый характер.

Наиболее распространенной ситуацией является употребление буквы «ё» или ее неверная транслитерация, уточнила Волк. Она рекомендовала проявить внимательность при получении загранпаспортов и проверять корректность внесенных в них сведений.

«Если же ошибка в установочных данных выявлена гражданином после выдачи загранпаспорта, он может обратиться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт будет оформлен в кратчайший срок без взимания государственной пошлины», — заключила представитель МВД.

Ранее стало известно, что у россиян все чаще стали отбирать загранпаспорта при вылете из страны и срывать отпуск из-за опечаток в документах.

В МИД России отметили, что разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей не являются поводом для изъятия загранпаспортов у россиян.

