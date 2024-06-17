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14:37, 17 июня 2024Экономика

В Подмосковье отвернулись от одного типа квартир

В Московской области стали продавать меньше квартир с отделкой
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Подмосковье стали продавать меньше квартир с отделкой. На сокращение количества таких лотов повлияли растущий спрос и увеличение финансовых затрат девелоперов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование девелоперской компании «Главстрой Регионы».

Для застройщиков реализация проектов с готовой чистовой отделкой становится все более затратной, поскольку с конца 2021 года себестоимость строительства на квадратный метр продаваемой площади выросла почти на 70 процентов, по отношению к концу 2022 года более чем на 40 процентов.

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В компании рассказали, что в настоящее время растут стоимость бетона, кирпича, свето-прозрачных конструкций и логистические расходы, а застройщики испытывают сложности с наймом квалифицированной рабочей силы.

На сокращение количества квартир с отделкой в продаже также влияет растущий спрос, который сегодня превышает предложение. После 1 июля спрос на квартиры в новостройках перейдет в некоторое замедление, интерес к объектам без отделки упадет минимум на 15 процентов и в некотором объеме перераспределится на проекты с готовыми лотами, объяснил генеральный директор «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев. Такая ситуация приведет к вымыванию квартир с готовой отделкой из экспозиции.

Ранее стало известно, что стоимость некоторых квартир в Подмосковье сравнялась с ценой на жилье в столице. Так, стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт-класса (включая ТиНАО) достигла 297 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется квадратный метр жилья комфорт-класса в подмосковном Красногорске — около 298 тысяч рублей.

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      Мария Черкасова
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