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03:08, 17 июня 2024Россия

В России назвали коммюнике саммита по Украине пустым по содержанию

Мурадов назвал коммюнике саммита в Швейцарии по Украине пустым по содержанию
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов назвал коммюнике саммита по Украине пустым по содержанию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, коммюнике саммита в Швейцарии не дает ответов по существу украинского конфликта.

Мурадов добавил, что конференция в Швейцарии стала «примитивной антироссийской манифестацией» Украины. Он заявил, что представители незападных государств почувствовали себя там чужими. «Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией», — отметил он.

Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 78 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

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      Марина Совина
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