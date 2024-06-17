В России назвали коммюнике саммита по Украине пустым по содержанию

Мурадов назвал коммюнике саммита в Швейцарии по Украине пустым по содержанию

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов назвал коммюнике саммита по Украине пустым по содержанию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, коммюнике саммита в Швейцарии не дает ответов по существу украинского конфликта.

Мурадов добавил, что конференция в Швейцарии стала «примитивной антироссийской манифестацией» Украины. Он заявил, что представители незападных государств почувствовали себя там чужими. «Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией», — отметил он.

Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 78 стран из 91. Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.