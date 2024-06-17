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07:30, 17 июня 2024Россия

В России назвали новую конференцию по Украине неизбежной

Рогов: Запад попытается подготовить новую конференцию по Украине с участием РФ

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая конференция по урегулированию конфликта на Украине неизбежна. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «после провала в Швейцарии» Запад попытается подготовить вторую конференцию, но уже с участием Москвы. «Другой вопрос, согласимся ли мы на их условиях в этом участвовать», — отметил Рогов.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россию пригласят на второй саммит по Украине. По его мнению, следующая международная конференция должна привести к завершению украинского конфликта.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

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      Марина Совина
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