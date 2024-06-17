В России оценили вероятность защититься от грабителей самостоятельно

В России 17 % граждан заявили, что не смогут справиться с грабителями

Около 29 процентов опрошенных россиян заявили, что смогут защитить себя от грабителей самостоятельно. При этом 17 процентов респондентов убеждены, что не справятся со злоумышленниками в случае их проникновения в жилище. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Больше половины граждан страны (53 процента) отметили, что не знают, смогли бы они в критической ситуации защитить себя и своих родных от грабителей.

«Если голыми руками, то вряд ли я что-то смогу сделать по состоянию своего здоровья. Но это не значит, что если придется, то я побоюсь "превысить самооборону" — хоть топор, хоть лом буду использовать, и плевать я хотел на последствия», — высказал свое мнение по данной теме один из опрошенных.

При этом 17 процентов россиян признались, что не смогли бы дать отпор агрессору в своем доме. Многие из них подчеркнули, что растерялись бы в случае проникновения грабителей.

В понедельник, 17 июня, в Госдуму внесли законопроект, позволяющий превышение самообороны в случае проникновения в жилище. Соответствующие поправки планируют внести в Уголовный кодекс России.