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20:40, 17 июня 2024Силовые структуры

В российском городе задержан первый вице-мэр

В Орле задержан первый вице-мэр города Вадим Ничипоров

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Орле задержан первый вице-мэр города Вадим Ничипоров. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в МВД, в мэрии и в Следственном комитете не дали комментариев о задержании Ничипорова. Комментариев о том, присутствовал ли чиновник на рабочем месте также не дали.

По информации «Ъ», задержание Ничипорова связывают с делом, которое глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил главе орловского управления СК — проверить обстоятельства о воспрепятствовании предпринимательской деятельности в Орле. Это заявление подал местный бизнесмен Вадим Кривов. В этом заявлении предприниматель рассказал о том, что Ничипоров препятствовал в осуществлении его законной деятельности.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд города Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Анна Габай
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