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02:59, 17 июня 2024Россия

В российском регионе ввели режим воздушной опасности

МЧС: в Липецкой области введен режим воздушной опасности

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь с 16 на 17 июня в российском региона появилась опасность атаки беспилотными летательными аппаратами.

8 мая стало известно о появлении беспилотника в небе над Липецкой областью. Предположительно, летательный аппарат запустили из Харьковской области. Как пишет Shot, изначально со стороны Украины вылетели два дрона, однако один из них сбили над Белгородской областью.

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      Марина Совина
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