Вдова известного юмориста лишилась жилья из-за долгов

Вдова юмориста Пономаренко продала свою квартиру из-за долгов и живет в съемной

Вдова известного юмориста Александра Пономаренко отдала все долги, продала их общую квартиру и переехала жить в съемную. О риске лишиться крыши над головой Анна Пономаренко рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Пономаренко, остаток денег от продажи недвижимости — все, что у нее есть. Сейчас Анна арендует квартиру на берегу моря. «Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и все. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой. Нет права на ошибку, потому что я понимаю, у меня еще дети и внуки», — отметила вдова юмориста.

Александр Пономаренко болел раком, его семья потратила деньги на лечение и влезла в долги. После продолжительной болезни звезда «Кривого зеркала» ушел из жизни. По словам жены артиста, сейчас задолженность в два миллиона рублей уже погашена.