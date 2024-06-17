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09:24, 17 июня 2024Экономика

Вдова известного юмориста лишилась жилья из-за долгов

Вдова юмориста Пономаренко продала свою квартиру из-за долгов и живет в съемной

Кадр: НТВ

Вдова известного юмориста Александра Пономаренко отдала все долги, продала их общую квартиру и переехала жить в съемную. О риске лишиться крыши над головой Анна Пономаренко рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Пономаренко, остаток денег от продажи недвижимости — все, что у нее есть. Сейчас Анна арендует квартиру на берегу моря. «Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и все. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой. Нет права на ошибку, потому что я понимаю, у меня еще дети и внуки», — отметила вдова юмориста.

Александр Пономаренко болел раком, его семья потратила деньги на лечение и влезла в долги. После продолжительной болезни звезда «Кривого зеркала» ушел из жизни. По словам жены артиста, сейчас задолженность в два миллиона рублей уже погашена.

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      Нина Ташевская
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