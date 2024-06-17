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06:53, 17 июня 2024Экономика

Влияние проблем с курсом рубля на вкладчиков объяснили

Аналитик Зварич: изменение курсообразования из-за санкций на вкладах не скажется

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже и изменение курсообразования из-за новых санкций не скажутся на вкладах. Об этом рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в интервью агентству «Прайм».

Аналитик отметил, что есть и другие факторы, которые следует принять в расчет. Зварич призвал хранить свои сбережения в юане.

Он также подчеркнул, что сейчас большинство банков ждет длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики и не исключают дальнейшего роста ставок.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов не исключил, что на фоне продолжающегося ускорения инфляции и инфляционных ожиданий, а также высоких темпов кредитования регулятор может пойти на повышение ключевой ставки до 18 процентов.

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      Юлия Мискевич
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