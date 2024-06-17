Стало известно о развитии ВС России наступления на авдеевском направлении

«Иди и смотри»: ВС России развивают наступление в районе Авдеевки

Вооруженные силы Российской Федерации развивают наступление на авдеевском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на собственный источник.

Стало известно, что российские войска наступают в районе населенных пунктов Калиново и Сокол, на окраине последнего удалось закрепиться некоторым частям.

«Взяты ряд опорников противника. Идет зачистка», — передает источник канала. Помимо этого, российские части смогли прорваться, как сообщается, в центр Новоалександровки.

Ранее об интенсивном наступлении российских войск на авдеевском направлении рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он напомнил, что в ходе боевых действий на авдеевском направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Нетайлово и Уманское, имеющие тактическое значение. Также Пушилин отметил, что ВС России успешно продвигаются в районе Часова Яра.