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17:02, 17 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о развитии ВС России наступления на авдеевском направлении

«Иди и смотри»: ВС России развивают наступление в районе Авдеевки

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Российской Федерации развивают наступление на авдеевском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на собственный источник.

Стало известно, что российские войска наступают в районе населенных пунктов Калиново и Сокол, на окраине последнего удалось закрепиться некоторым частям.

«Взяты ряд опорников противника. Идет зачистка», — передает источник канала. Помимо этого, российские части смогли прорваться, как сообщается, в центр Новоалександровки.

Ранее об интенсивном наступлении российских войск на авдеевском направлении рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он напомнил, что в ходе боевых действий на авдеевском направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Нетайлово и Уманское, имеющие тактическое значение. Также Пушилин отметил, что ВС России успешно продвигаются в районе Часова Яра.

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      Валентин Карант
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