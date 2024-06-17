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16:03, 17 июня 2024Экономика

Жильцы дома в российском городе пожаловались на трупный запах

Жильцы дома в Челябинске пожаловались на трупный запах

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Жильцы дома в Челябинске жалуются на трупный запах, исходящий из квартиры покойной соседки. В управляющей компании заявили, что не могут решить проблему, сообщает 74.Ru.

Речь идет о доме по адресу Краснопольский проспект, 5. Зимой в одной из квартир умерла пенсионерка. Тело женщины забрали близкие, однако неприятный запах до сих пор беспокоит соседний умершей. Собственники обратились в УК «Парк Сервис», однако там им ответили, что не могут попасть в квартиру без разрешения.

В компании пытались связаться с родственниками женщины, но безрезультатно. «На основании чего мы будем вскрывать? Кто открывал и кто хоронил — мы не знаем. У нас это не первый такой случай, но тогда мы нашли наследников и заставили обработать. А по этой квартире никаких концов нет», — рассказал инженер УК Александр Мерлинг.

Ранее в сети появилось видео квартиры жителя Новосибирска, копившего мусор 10 лет. Соседи жалуются на зловоние от отходов и трупный запах — мужчина любит развешивать в квартиру сырое мясо.

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      Александра Качан
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