Жители Литвы заявили о готовности платить отступные вместо приема мигрантов в страну

Треть жителей Литвы готовы платить отступные вместо приема мигрантов

Более трети жителей Литвы заявили о готовности платить отступные вместо приема мигрантов на территорию страны. Это следует из опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, передает ТАСС

34 процента опрошенных респондентов заявили, что лучше заплатить отступные, чем принимать мигрантов в страну — 39 процентов готовы к приему мигрантов. 27 процентов опрошенных не оставили определенного мнения о распределении мигрантов в рамках механизма солидарности Евросоюза.

Согласно этому механизму, Литва обязана принимать 158 мигрантов в год или внести 3,16 миллиона евро в созданный специальный фонд.

Ранее стало известно, что в Литве 56 процентов жителей высказались против отправки военных на Украину. В то время как более половины опрошенных не поддержали размещение литовских войск на Украине в любом виде, 15 процентов граждан поддержат данное решение в случае, если аналогичным образом поступят и союзники. Такое же количество граждан поддержало отправку литовских военных для обучения украинских солдат.