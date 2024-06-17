Жители российского города пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама

Жители Новосибирска пожаловались на свалку жертвенных животных

Жители Хилокского жилмассива Новосибирска пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Местные жители рассказали, что мэрия не занималась организацией праздника, не выделила место для жертвенного скота и не утилизировала мусор. Поэтому отходы оказались на обычной свалке. По словам новосибирцев, региональный оператор отказывается вывозить отходы.

Ранее жители сел Черновское и Кундравы Челябинской области пожаловались на свалку в лесу неподалеку от места проживания. По их словам, скопление мусора появилось после демонтажа лифта. На фотографиях, сделанных местными жителями, можно увидеть большое количество мусора в мешках, а также дверь от демонтированного лифта прямо на лесной поляне. Одна из сельчанок также рассказала, что на двери лифта написано, что он был демонтирован по улице Академика Павлова, 33, а под растаявшим снегом начали показываться трупы животных — барана и кошки.