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07:56, 18 июня 2024Экономика

Россия начала терять мировой рынок угля

«Ъ»: Россия теряет долю на мировом рынке угля из-за роста затрат на логистику

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Угольные компании из России начали терять долю на мировом рынке угля на фоне роста последнего, а лидером увеличения экспорта стала Индонезия. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году на долю российских угольщиков приходилось 17,1 процента мировых поставок, а сейчас — 14,6 процента, и снижение продолжается. Индонезия в 2020 году экспортировала 399 миллионов тонн угля, а в 2023-м — 521 миллион тонн, причем на 2024 год квоты на добычу увеличены на 29,8 процента. Австралия также нарастила экспорт до 202 миллионов тонн.

Главной причиной российских проблем в ЦЦИ назвали рост затрат на логистику, что мешает компаниям проявить традиционную устойчивость к снижению цен на рынке.

В апреле доля стоимости поставок по железной дороге до порта на Дальнем Востоке превысила 50 процентов от стоимости, а цена экспортного паритета при перевозке угля из Кузбасса в порт Тамань на Черном море с поставкой в Турцию стала отрицательной.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев напомнил, что увеличение добычи крупнейшими мировыми производителями проходит в сложных для рынка условиях. Главные покупатели — Китай и Индия — наращивают собственную добычу, что не позволяет удерживать цены на более высоком уровне. Индия за последние три года увеличила добычу более чем на треть, до 997 миллионов тонн (российская добыча составляет 420 миллионов тонн), а к 2030 году хочет довести ее до 1,4 миллиарда.

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Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов не видит перспектив для восстановления рынка. У железной дороги нет повода идти на уступки угольщикам, покупатели обратили внимание на сложное положение компаний и пытаются продавливать для себя лучшие условия, при этом запасы угля у них находятся на высоких уровнях.

Ранее замглавы Минэнерго Сергей Мочальников дал прогноз, что по итогам 2024 года суммарные объемы вывоза российского угля за границу с большой долей вероятности упадут. Впрочем, он полагает, что компенсировать падение удастся внутренним спросом.

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      Платон Щукин
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