В КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию

«Нодон синмун»: Россия и КНДР могут отразить любую агрессию

Россия и КНДР, объединив усилия, могут отразить любую агрессию, говорится в статье северокорейской газеты «Нодон синмун». Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили журналисты, традиции дружбы и единства Москвы и Пхеньяна укрепляются. «Мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», — подчеркнули они.

Как уточнило издание, западные страны сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. По мнению редакции, народы Северной Кореи и России выступают за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» заявил о провале планов Запада сдержать Россию.

