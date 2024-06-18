Крупная эстонская газета призвала премьер-министра Каллас уйти в отставку

Эстонская газета Postimees призвала премьер-министра Каю Каллас покинуть пост

Эстонская газета Postimees призвала премьер-министра республики Каю Каласс покинуть пост. Публикация, в которой они призвали политика уйти в отставку, доступна на сайте издания.

«Уйти — это лучшее, что Кая Каллас сейчас может сделать для Эстонии. ​Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным», — отмечается в статье.

По мнению эстонских журналистов, правительство страны не в силах решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны. Обозреватели выразили мнение, что Каллас следует занять пост в Брюсселе.

Авторы публикации также раскритиковали реформы правительства Каллас в сфере налогов, которые, по их словам, оказались запутанными. Журналисты считают, что действующего премьер-министра Эстонии внутренние дела страны интересуют меньше, чем европейская политика.

«Деятельность Каллас в качестве премьера, которая началась в январе 2021 года, подходит к концу — партийный и личный рейтинг упал катастрофически, правительство барахлит и утрачивает смелость», — заключили авторы материала.

Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники раскрыл вероятных кандидатов на высшие должности Евросоюза (ЕС). По данным агентства, премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать главой дипломатии ЕС.