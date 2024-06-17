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09:04, 17 июня 2024Мир

На Западе раскрыли вероятных кандидатов на высшие должности ЕС

Bloomberg: лидеры Европы обсудят назначения на высшие должности ЕС 17 июня

Фото: Yves Herman / Reuters

В ходе неформального саммита, который будет проведен 17 июня, 27 лидеров стран Европы обсудят и, вероятно, придут к сделке по назначениям на высшие должности ЕС в связи с неудовлетворительными результатами выборов в Европарламент и ростом электорального результата правых популистских партий. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Bloomberg.

«Группа [лидеров стран-участников объединения] начинает процесс выбора того, кто должен возглавить ее наиболее важные институты — Европейскую комиссию (ЕК), Евросовет, внешнеполитическую службу ЕС и Европарламент. По словам чиновников, лидеры, возможно, смогут заключить соглашение в понедельник вечером», — говорится в публикации.

По информации осведомленных лиц, европейские лидеры склоняются к продлению срока работы действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, а бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта возьмет на себя ответственность за созыв саммитов лидеров ЕС в качестве президента Евросовета, премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать главой дипломатии ЕС, а Роберта Метсола останется президентом Европарламента.

Ранее стало известно, что Германия предложит кандидатуру фон дер Ляйен на новый срок председателя Еврокомиссии. Помимо канцлера ФРГ Олафа Шольца, кандидатуру действующего главы также намерен поддержать президент Франции Эммануэль Макрон.

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      Виктория Кондратьева
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