Лукашенко объяснили мировые тенденции в военной форме

БелТА: Лукашенко показали перспективные образцы формы одежды для военнослужащих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с перспективными образцами одежды для военнослужащих республики. Их показали главе государства перед заседанием Совета безопасности, передает БелТА.

«Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — уточнил Лукашенко. Президенту объяснили, что предложенные изменения обусловлены мировыми тенденциями и трансформацией задач, которые выполняют военнослужащие.

Так, главе государства представили образцы формы для мужчин, женщин и курсантов. Отмечается, что стоимость обмундирования не изменится за счет увеличения сроков использования. Поступление обновленных комплектов военной одежды ожидается уже с третьего квартала текущего года.

Ранее на Украине потребовали запретить TikTok из-за жалоб солдат Вооруженных сил Украины на нехватку обмундирования и вооружения. Соответствующее заявление сделал боец ДУК «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров.