На Украине заявили об отдалении Вашингтона от Киева

Политолог Карасев: подписав соглашение о безопасности, США отдалились от Украины

После подписания соглашения о безопасности с Украиной США отдалились от Киева. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, если бы Вашингтон рассматривал Украину как важный стратегический ресурс и «форпост Запада против России», то власти США предоставили бы Киеву статус «ключевого военного союзника вне НАТО».

«Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной», — сказал он.

13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Вашингтон и Киев условились, что в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться по ответным мерам и определить оборонные потребности Украины.