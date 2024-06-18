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13:27, 18 июня 2024Забота о себе

Названы самые полезные специи

Онколог Доронин назвал черный перец полезным для мозга

Фото: Taylor Kiser / Unsplash

Существует множество полезных специй, употребление которых может улучшить работу мозга и других органов, рассказал онколог Леонид Доронин. Их врач перечислил в своем Telegram-канале.

Самой популярной и полезной специей врач назвал черный перец. Он объяснил, что приправа содержит пиперин, благодаря которому нейромедиаторы в мозге становятся более активными. А это в свою очередь улучшает память и когнитивные функции, объяснил Доронин. «Выгодно сочетать черный перец с куркумой, так как перец может увеличить поглощение куркумина до 2000 процентов, — сказал эксперт. — Куркума же облегчает симптомы несварения желудка, снижает риск сердечных заболеваний».

Куркума помогает бороться с депрессией, улучшает память и уменьшает боль

Также доктор рекомендовал есть корицу и имбирь. Первую специю он назвал особо полезной для диабетиков, а вторую посоветовал употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с хроническими воспалениями.

Также имбирь повышает способность организма сжигать калории, что делает его любимчиком диетологов

Леонид Доронинонколог

Доронин также рекомендовал есть мускатный орех, так как он содержит миристицин, благодаря которому улучшается способность к запоминанию. Кроме того, этот микроэлемент продляет здоровье нейронов.

«Орех также влияет на настроение и психологическое состояние, делая людей более позитивно мыслящими и стабильными. А еще он повышает либидо, стабилизирует уровень сахара в крови и улучшает здоровье сердца», — отметил онколог.

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Ранее Доронин предупредил о смертельной опасности детских сиропов от кашля. Врач рассказал, что ВОЗ выпустила три предупреждения о риске использования некоторых лекарств для детей. Это произошло после трагедий в Узбекистане, Гамбии и Индонезии.

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      Вера Владзиевская
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