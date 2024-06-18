Отток миллионеров из России снизится вдвое

Bloomberg: отток миллионеров из России в 2024 году снизится вдвое

Лидерами по оттоку миллионеров среди стран мира в 2024 году станут Китай и Великобритания. Об этом со ссылкой на отчет о миграционных намерениях богатых людей мира (Henley Private Wealth Migration Report) пишет Bloomberg.

Согласно исследованию, в этом году КНР покинут 15,2 тысячи миллионеров. В то же время Великобритания потеряет 9,5 тысячи — вдвое больше, чем в прошлом году. Глава группы частных клиентов Henley Доминик Волек объяснил, что в условиях геополитической и экономической неопределенности богатые люди «голосуют ногами». При этом Россию в 2024 году покинут только 1000 миллионеров. Этот показатель вдвое меньше прошлогоднего и в 8,5 раз ниже результата 2022 года.

Отъезд миллионеров из Великобритании связан с грядущими выборами, где, как ожидается, победу одержит Лейбористская партия, выступающая за повышение налогов для богатых. Всего с 2017 по 2023 год в королевстве стало на 16,5 тысячи миллионеров меньше из-за миграции.

Переезжать богатые люди чаще всего предпочитают в Объединенные Арабские Эмираты — туда собираются уехать 6,7 тысячи человек. Вторым по популярности направлением стали США (3,8 тысячи), в Сингапур отправятся 3,5 тысячи миллионеров.

Ранее стало известно, что в 2023 году долларовые миллионеры всего мира разбогатели еще больше. Согласно ежегодному докладу World Wealth Report компании Capgemini, их совокупное состояние выросло на 4,7 процента. Таким образом, их общий капитал достиг рекордных 86,79 триллиона долларов, отыграв падение на 3,6 процента по итогам 2022 года.