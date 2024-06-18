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17:41, 18 июня 2024Бывший СССР

Одесский суд назначил залог заставившему бойцов теробороны строить дом командующему

Суд Одессы назначил залог для командующего, заставлявшего бойцов строить дом

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Одесский суд назначил залог в размере 2 миллионов гривен (4,3 миллиона рублей) и не стал арестовывать командующего терробороны, который заставил подчиненных строить ему дом. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога», — указано в сообщении.

В ведомстве сообщали, что командующему регионального управления сил территориальной обороны «Юг» грозило до 12 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

Как сообщается, командир подразделения в 2023 году заставил троих военнослужащих работать на стройке. При этом бойцы получали доплаты за якобы участие в боевых действиях.

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      Валентин Карант
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