Офицер ВСУ пожаловался на предпенсионный возраст своих бойцов

Офицер ВСУ Юрин: средний возраст бойцов превышает 50 лет

В некоторых батальонах украинской армии средний возраст военнослужащих превышает 50 лет. На предпенсионный возраст своих бойцов в разговоре с изданием Hromadske пожаловался офицер 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Юрин.

«Средний возраст моих бойцов — 50 лет и больше. Так случилось. Самому старшему — уже 59. Это патриотически настроенные мужчины, которые в начале конфликта пришли в свои военкоматы, это первая волна добровольцев», — передаются в публикации слова военного.

Он отметил, что в таком возрасте у военнослужащих появляется множество проблем со здоровьем, которые влияют на выполнение служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что средний возраст бойцов ВСУ, воющих на харьковском направлении, превышает 45 лет.