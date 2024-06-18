Ликсутов назвал число пассажиров станций МЦД в ТиНАО с момента открытия

Ликсутов: станциями МЦД в ТиНАО воспользовались почти 3 миллиона пассажиров

До 2023 года жителям Троицкого и Новомосковского административных округов были доступны лишь две станции МЦД: Щербинка и Остафьево. Ситуация кардинально изменилась с запуском МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» в прошлом году. В состав наземного метро вошли еще шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково. Мичуринец.

«С запуском D4 у жителей Новой Москвы появилось еще больше возможностей быстро и удобно добираться до центра столицы. В этом году заканчиваем модернизацию станции Щербинка, откроем на ее месте современный городской вокзал. Сейчас станцией в рабочий день пользуются в среднем 13 тысяч пассажиров. Мы продолжаем развивать МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом году планируется завершить реконструкцию станции Щербинка D2. А это значит, что все станции МЦД в ТиНАО станут современными московскими городскими вокзалами.

Вокруг станций, которые стали московскими городскими вокзалами, создают перехватывающие парковки, остановки, просторные пешеходные зоны.

Например, в Крекшино сделали перехватывающую парковку со стороны 1-й Железнодорожной улицы, сохранили зеленые насаждения, а вдоль 2-1 Железнодорожной улицы устроили тротуар для пешеходного подхода к станции.

Возле Санино обустроили пешеходный тротуар с южной стороны от станции и новую улицу с северной стороны с разворотным кругом, оптимизировали работу светофора для организации левого поворота и быстрого подъезда автобусов к станции. Жителям Крекшино и Медовой стало удобнее добираться до станции диаметра благодаря изменению маршрута наземного транспорта.

В Кокощкино также организовали удобную перехватывающую парковку, перенесли остановки наземного транспорта ближе к станции, а еще обустроили зону отдыха с качелями и парковой зоной.

В Толстопальцево тоже изменили маршруты наземного транспорта, теперь местные жители могут быстрее добираться до станции диаметра, а еще организовали перехватывающую парковку, разворотный круг и обустроили прилегающие улицы Спортивная и Учительская.

Во Внуково обустроили участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи, улучшили доступность транспорта для жителей микрорайона Изварино, удобнее стало добираться и до ЖК «Внуково 2016-2017».

На станции Мичуринец организовали подземный переход, новую улично-дорожную сеть с тротуарами и велодорожками, изменили маршрут наземного транспорта.

«Путь пассажиров к МЦД должен быть удобным и быстрым, поэтому мы переносим остановки наземного транспорта ближе ко входу на станции, организуем перехватывающие парковки и пешеходные зоны. Эти изменения способствуют формированию комфортной городской среды», — добавил Максим Ликсутов.

