Повара и астролога решили судить за подготовку госпереворота в Германии

Guardian: 8 представителей правого движения в ФРГ судят за подготовку переворота

Восемь представителей немецкого правого движения «Рейхсбюргер» предстанут перед судом за подготовку госпереворота в Германии. Об этом сообщает The Guardian.

По словам прокуроров, заговорщики разработали план штурма здания бундестага и свержения правительства. В случае его реализации обвиняемые, в том числе врач общей практики, знаменитый шеф-повар и астролог, должны были стать «кабинетом министров».

Им предъявлено обвинение в членстве в террористической организации и подготовке госпереворота. По данным следствия, у группировки были планы похитить канцлера Германии Олафа Шольца и показать его по телевидению в надежде привлечь больше последователей.

Отмечается, что обвиняемые отрицают свою вину. Их адвокаты заявили, что обвиняемые являются не террористами, а сторонниками теории заговора, которые нашли друг друга из-за своего несогласия с политикой немецких властей.

Ранее инициативная общественная группа начала публичную кампанию «Защитим человеческое достоинство — запретим АдГ сейчас», выступая против деятельности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).