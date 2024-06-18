Президент Португалии призвал отказаться от двойных стандартов по Украине

Президент Португалии ди Соуза: необходимо избегать двойных стандартов по Украине

Странам Запада необходимо отказаться от двойных стандартов в подходах к конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке. К этому призвал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, передает агентство Lusa.

«Нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права», — заявил португальский лидер.

Ди Соуза также призвал привлекать Китай к процессу урегулирования обоих конфликтов. По его мнению, в настоящее время заметна как никогда сильная сплоченность КНР и России.

Президент добавил, что необходимо также сохранять НАТО «очень, очень сильной, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке». По его словам, «трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе».

Ранее французский политик из партии «Национальное объединение» Луи Алио заявил, что конфликты на Украине и в секторе Газа могли бы «довольно быстро завершиться», если бы к их решению подходили дипломатическим путем.