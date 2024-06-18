Путин назначил нового посла в Киргизии

Путин назначил Вакунова новым послом России в Киргизии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Киргизии. Им стал Сергей Вакунов, передает ТАСС.

В документах отмечается, что от должности Чрезвычайного и Полномочного посла России в Киргизии освобождается Николай Удовиченко, а на его место назначается Сергей Вакунов.

Удовиченко был назначен послом в Киргизии в январе 2019 года. В 2013-2018 годах он был послом России в Нигерии.

Ранее Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны и уволил его с военной службы. В подчинение Попова входили Главное управление информационного развития и департамент информационных систем российского оборонного ведомства.