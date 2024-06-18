Россиян предупредили о поддельном приложении Сбера в AppStore

Сбер предупредил о поддельном приложении в магазине AppStore

Сбер предупредил своих клиентов, что в магазине приложений AppStore появилось поддельное приложение банка. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе заявили, что программа называется «Сбер: новый доступ в Сбол». Ненастоящее приложение появилось в магазине после появления официального.

В банке также сообщили, что отправили запрос на его блокировку. Представители Сбера также призвали пользователей не устанавливать поддельное приложение.

Ранее стало известно, что в AppStore появилась новая версия мобильного приложения для клиентов банка для устройств iOS. Оно называется «Умный Онлайн». В банке призвали пользователей быстрее скачивать программу, пока магазин приложений не удалил ее.

Приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно в AppStore весной 2022 года из-за санкций в отношении Сбера. После блокировки банк не раз выпускал новые мобильные приложения, но их удаляли из магазина. Последняя версия, носившая название «Учет онлайн», появилась в 2024 году, но была удалена через несколько дней.