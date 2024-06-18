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18:00, 18 июня 2024Путешествия

Россиянам рассказали о запрете провожающим заходить в некоторые типы поездов

РЖД: провожающие не допускаются в «Сапсаны» и некоторые скоростные поезда

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Лица, провожающие пассажиров, не допускаются в вагоны «Сапсанов» и некоторых типов скоростных поездов. Об этом РИА Новости рассказали в РЖД, комментируя сообщения в Telegram-каналах с жалобами путешественников на то, что провожающим их спутникам запретили заходить в вагоны.

В компании пояснили, что с февраля 2022 года, согласно приказу Министерства транспорта России, провожающие не могут попасть в вагоны «Сапсана» на начальных и промежуточных станциях.

Помимо этого, в РЖД отметили, что, согласно другому приказу Минтранса, сопровождающие туристов люди также не допускаются в вагоны скоростных поездов №728/727 и №747/748 МоскваСанкт-Петербург — Москва.

Уточняется, что в других поездах дальнего следования формирования АО «ФПК» проводники разрешают заходить в вагоны провожающим и встречающим лицам только в сопровождении пассажиров.

В марте в РЖД раскрыли дизайн поезда для движения по высокоскоростным магистралям (ВСМ). Известно, что он будет обладать более острой и обтекаемой передней частью.

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      Алина Черненко
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