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13:35, 15 марта 2024Путешествия

В России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

РЖД: у поезда для высокоскоростных магистралей будет обтекаемая передняя часть

Изображение: РЖД

В РЖД раскрыли дизайн поезда для движения по высокоскоростным магистралям (ВСМ). Он будет обладать более острой и обтекаемой передней частью, так называемой «маской», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что эскизный вариант поезда для движения по ВСМ Москва — Санкт-Петербург окончательно выбран и утвержден.

По словам руководителя перевозчика, это будет восьмивагонный поезд с максимальной скоростью 400 километров в час. Его крейсерская скорость составит 360 километров в час. Более того, число вагонов может быть увеличено до 16.

В марте РЖД ввели 15-процентные скидки на купейные вагоны для россиян, путешествующих с детьми. Акция «Путешествуй с детьми» была запущена в рамках Года семьи.

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      Фариза Бацазова
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