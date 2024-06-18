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16:07, 18 июня 2024Путешествия

Российские туристы массово устремились летом на остров в Европе

«Русский Экспресс»: спрос на Кипр увеличился втрое в сравнении с 2023 годом

Фото: Natalya Zaritskaya / Unsplash

Российские туристы массово устремились в летнем сезоне на курорты Кипра. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «Русский Экспресс».

Интерес к острову в Европе увеличился втрое в сравнении с 2023 годом. Эксперты туроператора объясняют такие изменения высоким отложенным спросом и минимальным ростом цен.

«Цены на Кипр сейчас на уровне прошлого года, они не изменились из-за инфляции. Тур на семь ночей на двоих во второй половине июля обойдется от 176 тысяч рублей с перелетом», — рассказали в компании.

Ранее аналитики «Авиасейлс» заявили, что можно заметно сэкономить на авиабилетах, покупая их за определенный срок до вылета в зависимости от направления, а также приобретая раздельные билеты для пересадок. Авторы исследования выяснили, что для путешествий по России летом и весной покупать билеты стоит как можно раньше.

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      Марк Успенский
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