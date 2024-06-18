Самолет перевернулся во время посадки в Бразилии и попал на видео

Daily Mail: самолет перевернулся во время посадки в Бразилии и попал на видео

Небольшой самолет, построенный в 1931 году, перевернулся во время посадки в Бразилии и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как воздушное судно заходит на посадку и касается колесами полосы. Однако вскоре пропеллер самолета цепляется за землю, а сильный ветер его переворачивает. Сообщается, что в результате случившегося пилот не пострадал.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги из-за поломки прибывшего из Турции самолета. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Антальи в российскую столицу Boeing 777 во вторник, 18 июня.

