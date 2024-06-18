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15:21, 18 июня 2024Россия

Стали известны новые подробности о заражении россиян ботулизмом

Салаты, вызвавшие вспышку ботулизма в Нижнем Новгороде, везли из Москвы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Салаты, вызвавшие вспышку ботулизма в Нижегородской области, везли из Москвы. Эти подробности заражения со ссылкой на местный Следственный комитет сообщает портал KP.RU.

Как стало известно следственным органам, салаты, из-за которых 14 жителей Нижнего Новгорода получили отравление, привезли уже в приготовленном виде. После того как продукты доехали до города, их распределили по дарксторам, где они и оставались до момента покупки в приложении доставки.

«Готовые блюда в вакуумной упаковке везли из столицы. Здесь они хранились на складах, где собирали заказы, которые и развозили по адресам курьеры», — пояснили в региональном Следственном комитете.

Ботулизмом в России заболели уже более 150 человек. Больше всего заболевших — в Москве, там их более 120, еще 20 заболевших — в Подмосковье, по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани.

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      Марк Леонов
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