Стало известно о причастности СБУ к атакам на резервуары с нефтепродуктами в Азове

Би-би-си: за такой по нефтебазе в Азове стоит Служба безопасности Украины

За атакой на резервуары с нефтепродуктами в городе Азов в Ростовской области стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в Telegram сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники в силовых структурах Киева.

«Атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, является спецоперацией СБУ», — приводят слова собеседника журналисты.

По данным источника, пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом. При этом BBC подчеркивает, что не может подтвердить данные заявления.

В ночь на 18 июня украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в городе Азов. Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате удара на объекте начался пожар.