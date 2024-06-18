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13:38, 18 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о причастности СБУ к атакам на резервуары с нефтепродуктами в Азове

Би-би-си: за такой по нефтебазе в Азове стоит Служба безопасности Украины

Фото: Reuters

За атакой на резервуары с нефтепродуктами в городе Азов в Ростовской области стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в Telegram сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники в силовых структурах Киева.

«Атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, является спецоперацией СБУ», — приводят слова собеседника журналисты.

По данным источника, пожар затронул нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт», которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом. При этом BBC подчеркивает, что не может подтвердить данные заявления.

В ночь на 18 июня украинский беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в городе Азов. Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в результате удара на объекте начался пожар.

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      Александр Курбатов
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