Стилист заметила интересную деталь на штанах Стаса Михайлова

Стилист Голубева заметила крест на штанах российского певца Стаса Михайлова

Стилист Лариса Голубева заметила интересную деталь на штанах российского эстрадного певца Стаса Михайлова. Соответствующий комментарий приводит издание «Страсти».

Эксперт проанализировала снимок 55-летнего артиста, который он недавно опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном фото исполнитель предстал в футболке и джинсовой куртке белого цвета, а также в синих брюках. При этом его внешний вид дополнил кожаный черный ремень, украшенный массивной цепью с крестом.

«Православные христиане носят крест с цепочкой на шее и перекрещиваются на груди, чтобы защитить сердце, грудную клетку как центр своей души. У артиста центр значимости, по всей видимости, переместился в другое место, и он захотел уберечь его», — прокомментировала Голубева.

В то же время специалист отметила, что крест не всегда может являться символом веры. «Сегодня представлен большой выбор различных украшений. На снимках артиста видно, что Стас следует трендам и зачастую дублирует аксессуары: надевает два похожих кольца, браслета», — пояснила собеседница портала.

В марте Стас Михайлов раскрыл правду о пластических операциях. Так, в разговоре с рэпером Бастой певец признался, что прибегал к ботоксу.

