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16:48, 18 июня 2024Ценности

Стилист заметила интересную деталь на штанах Стаса Михайлова

Стилист Голубева заметила крест на штанах российского певца Стаса Михайлова

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Стилист Лариса Голубева заметила интересную деталь на штанах российского эстрадного певца Стаса Михайлова. Соответствующий комментарий приводит издание «Страсти».

Эксперт проанализировала снимок 55-летнего артиста, который он недавно опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенном фото исполнитель предстал в футболке и джинсовой куртке белого цвета, а также в синих брюках. При этом его внешний вид дополнил кожаный черный ремень, украшенный массивной цепью с крестом.

«Православные христиане носят крест с цепочкой на шее и перекрещиваются на груди, чтобы защитить сердце, грудную клетку как центр своей души. У артиста центр значимости, по всей видимости, переместился в другое место, и он захотел уберечь его», — прокомментировала Голубева.

В то же время специалист отметила, что крест не всегда может являться символом веры. «Сегодня представлен большой выбор различных украшений. На снимках артиста видно, что Стас следует трендам и зачастую дублирует аксессуары: надевает два похожих кольца, браслета», — пояснила собеседница портала.

В марте Стас Михайлов раскрыл правду о пластических операциях. Так, в разговоре с рэпером Бастой певец признался, что прибегал к ботоксу.

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      Карина Черных
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