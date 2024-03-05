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14:20, 5 марта 2024Ценности

Стас Михайлов раскрыл правду о пластике

Российский певец Стас Михайлов рассказал, что сделал ботокс

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Стас Михайлов в разговоре с рэпером Бастой в YouTube-шоу «Вопрос ребром» раскрыл правду о своих пластических операциях.

54-летний артист признался, что у него были вмешательства, связанные с волосами. Также, по его словам, он сделал ботокс, но после процедуры у него до сих пор не поднимается бровь.

Кроме того, исполнитель рассказал, что решил привнести некоторые изменения во внешнем виде, в частности сменить стиль одежды, отрастить бороду и похудеть на 17 килограммов. «Быть стройным лучше, чем толстым и жирным», — заявил Михайлов.

В феврале хирург Ваагн Азизян раскрыл самые популярные пластические операции у российских мужчин. По словам врача, самым большим спросом как у мужчин, так и у женщин пользуется блефаропластика, представляющая собой коррекцию контура век. Помимо этого, представители мужского пола часто прибегают к удалению излишков жира и моделирования фигуры.

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      Карина Черных
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