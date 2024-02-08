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13:28, 8 февраля 2024Ценности

Российский врач раскрыл самые популярные пластические операции у мужчин

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Российский хирург Ваагн Азизян раскрыл самые популярные пластические операции у мужчин. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам врача, самым большим спросом как у мужчин, так и у женщин пользуется блефаропластика, представляющая собой коррекцию контура век. «Эта операция направлена на устранение избытков кожи и жировых пакетов, что придает лицу свежий и отдохнувший вид. Такая процедура позволяет мужчинам устранить признаки усталости, подчеркнуть мужественность и придать лицу более молодой вид», — рассказал он.

Помимо этого, представители мужского пола часто прибегают к удалению излишков жира и моделирования фигуры, чтобы улучшить свой внешний вид. «Липосакция и липомоделироварие позволяют не только уменьшить объем жировых ловушек, но и подчеркнуть анатомически важные структуры, воссоздавая атлетичную фигуру», — отметил Азизян.

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Кроме того, россияне с лишним весом стремятся получить плоский и подтянутый живот с помощью абдоминопластики. Среди прочего, в список также вошло исправление формы носа и восстановление функции дыхания.

В заключение собеседник издания признался, что мужчины часто хотят скорректировать форму или размер полового органа, а также устранить его деформацию. «Эти проблемы могут существенно влиять на психологическое состояние мужчины, создавая дискомфорт и неуверенность в себе», — подчеркнул Азизян.

Ранее сообщалось, что в феврале московские мужчины пристрастились к популярной у женщин процедуре. Согласно публикации, число россиян, прибегающих к инъекциям ботокса, за последние три года выросло на 70 процентов.

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