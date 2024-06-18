МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с нарушением воздушной границы

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, связанным с нарушением воздушного пространства страны российским истребителем 14 июня. Об этом со ссылкой на шведское дипломатическое ведомство сообщает ТАСС.

Ранее Вооруженные силы Швеции заявили, что российский военный самолет ненадолго нарушил воздушное пространство страны.

«14 июня российский военный самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд», — утверждалось в публикации.